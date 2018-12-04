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Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:02
andrijk777 написав:
Успіх" ЗАЗ зумовлений виключно 2 факторами: 1) отримане "нахаляву" непогане радянське виробництво 2) державні преференції.
первый пункт враньё. в конце 90-ых начале 2000-ых завод полностью перестроили от туалетов до сборочных линий.
второй пункт правда. это знают все.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:03
andrijk777 написав:
І ще одне питання до експертів.
Ось кількість вироблених авто ЗАЗ (з Вікі):
1998 — 24,000
1999 — 6,000
2000 — 11,700
2001 — 14,800
2002 — 23,800
2003 — 69,600
2004 — 126,000
2005 — 148,163
2006 — 193,113
2007 — 282,3002008 — 257,600
2009 — 46,180
2010 — 45,465
2011 — 60,862
2012 — 42,7002013 — 50,400
2014 — 13,100
2015 — 3,937
2016 — 526
2017 — 1,674
Як бачимо "провали" ставались виключно в кризи 2008 і 2014. Причому в 2008 - в 6 разів. А в 2014 - в 10+ разів.
Питання - а чому так??? В 2009 українці купили тільки в 3 рази менше авто(усіх моделей) ніж в 2007? Чому ЗАЗ впав аж в 6 разів?? А якщо порівнювати 2013 і 2017 роки то падіння продаж усіх авто 2,6 рази. Падіння в ЗАЗ - 30 разів!
І дальше - у ЗАЗ власне виробництво чи тільки зборка? Падіння долара в 1,6 і 3 рази мало здешевити продукцію ЗАЗ. Питання до експретів - авто ЗАЗ подешевшали в $ в 2009 а особливо в 2014? По-моєму, ні. Чому?
Я бачу тільки 2 відповіді на ці питання 1) небачена жадібність і некомпетентність 2) залежність від $ є на рівні 80-90% і відповідно тільки 10-20% в авто ЗАЗа є українське.
1. Финансовая политика и стоимость кредитов
2. Собственность криминалом
3. Воровская политика технического производства.
4. Не желание "работать" менеджмента ЗАЗа
5. Откровенный криминал от КМУ - отсутствие целевых казённых заказов(перечень я давал)
6. Как результат - Технологическое отставание.
7. Ненависть Воров к производительным структурам.(как к рабам)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 14 гру, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:05
сравнили заз с фордом. лол ок.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:35
titanik Ну так я про конфеты и с/х продукцию писал. Что из техники, машиностроение и другого подобного на слуху, что идет на экспорт?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:53
Molchyn написав:titanik
Ну так я про конфеты и с/х продукцию писал. Что из техники, машиностроение и другого подобного на слуху, что идет на экспорт?
Если б что-то хорошее выпускали, то шло бы. А заниматься протекционизмом наших комнатных ур** за счет нашего же кармана. Ну это как-то совсем тупо
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:54
Pegasmaster написав: andrijk777 написав:
Успіх" ЗАЗ зумовлений виключно 2 факторами: 1) отримане "нахаляву" непогане радянське виробництво 2) державні преференції.
первый пункт враньё. в конце 90-ых начале 2000-ых завод полностью перестроили от туалетов до сборочных линий.
второй пункт правда. это знают все.
Повністю перестроїв ХТО
???
Цитата з Вікі:
Статутний фонд сформовано за рахунок вкладів засновників: від ВАТ «Автозаз» — майно на суму, еквівалентну 150 млн дол. США; від Daewoo Motors — 150 млн дол. США в грошовій формі.
Так що мій 1 пункт - 100% правда.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:56
Kudrjavuy написав:
1. Финансовая политика и стоимость кредитов
2. Собственность криминалом
3. Воровская политика технического производства.
4. Не желание "работать" менеджмента ЗАЗа
5. Откровенный криминал от КМУ - отсутствие целевых казённых заказов(перечень я давал)
6. Как результат - Технологическое отставание.
7. Ненависть Воров к производительным структурам.(как к рабам)
1. Кто запрещал при Кучме, Ющенку, Януковиче развиваться?
2. no comment;
3. В этой корпорации абсолютно все сидели, а может и сидят на откатах;
4. Менеджмент ЗАЗ работал только во времена Кучмы, когда подписывали договора с Део, Опель, Даймлер. Последние 10 лет они просырали все;
5. А то что вся милиция, вне Киева, ездила на Ланосах. И уже для новой Полиции закупали партию Вид. Эти автомобили ни для чего не годяться, с таким-то рассходом;
6. Согласен;
7. Если я верно понял суть - то здесь виновны все мы. Когда зек нам говорит что мы каштаны жрать будем - мы "УРА" - в президенты. Когда Порох говорил что не будет болотироваться - мы "УРА" - в президенты. Когда коса признаеться, что лошь о контракте вскрыта - мы "УРА" - в президенты. Когда руководитель предприятия собираясь на мальдивы говорит, что в этом месяце з/п не будет, и в ближайшее время зарплаты выше 100долл тож - мы "УРА" - и продолжаем ходить на работу.
Да любой сообразительный человек прохавав эту тему - может десятилетиями нас кормить завтраками. И мы будем сидеть, потому-что вокруг много гнид которые за 2-3к долл только то и делают как ноют по всем форумам и каналам как в стране плохо, и ты сопоставляешь со своим случаем и понимаешь, что у тебя не хуже.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:58
titanik написав: andrijk777 написав:
Як бачимо "провали" ставались виключно в кризи 2008 і 2014. Причому в 2008 - в 6 разів. А в 2014 - в 10+ разів.
Питання - а чому так??? В 2009 українці купили тільки в 3 рази менше авто(усіх моделей) ніж в 2007? Чому ЗАЗ впав аж в 6 разів?? А якщо порівнювати 2013 і 2017 роки то падіння продаж усіх авто 2,6 рази. Падіння в ЗАЗ - 30 разів!
Это потому что страна у нас такая, в кризис продажи больших черных джипов не падают, а вот самый дешевый сегмент страдает больше всего
Будь-ласка факти і посилання в студію, а не просто бла-бла-бла.
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