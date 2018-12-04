Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:56

Kudrjavuy написав: 1. Финансовая политика и стоимость кредитов

2. Собственность криминалом

3. Воровская политика технического производства.

4. Не желание "работать" менеджмента ЗАЗа

5. Откровенный криминал от КМУ - отсутствие целевых казённых заказов(перечень я давал)

6. Как результат - Технологическое отставание.

7. Ненависть Воров к производительным структурам.(как к рабам) 1. Финансовая политика и стоимость кредитов2. Собственность криминалом3. Воровская политика технического производства.4. Не желание "работать" менеджмента ЗАЗа5. Откровенный криминал от КМУ - отсутствие целевых казённых заказов(перечень я давал)6. Как результат - Технологическое отставание.7. Ненависть Воров к производительным структурам.(как к рабам)

1. Кто запрещал при Кучме, Ющенку, Януковиче развиваться?2. no comment;3. В этой корпорации абсолютно все сидели, а может и сидят на откатах;4. Менеджмент ЗАЗ работал только во времена Кучмы, когда подписывали договора с Део, Опель, Даймлер. Последние 10 лет они просырали все;5. А то что вся милиция, вне Киева, ездила на Ланосах. И уже для новой Полиции закупали партию Вид. Эти автомобили ни для чего не годяться, с таким-то рассходом;6. Согласен;7. Если я верно понял суть - то здесь виновны все мы. Когда зек нам говорит что мы каштаны жрать будем - мы "УРА" - в президенты. Когда Порох говорил что не будет болотироваться - мы "УРА" - в президенты. Когда коса признаеться, что лошь о контракте вскрыта - мы "УРА" - в президенты. Когда руководитель предприятия собираясь на мальдивы говорит, что в этом месяце з/п не будет, и в ближайшее время зарплаты выше 100долл тож - мы "УРА" - и продолжаем ходить на работу.Да любой сообразительный человек прохавав эту тему - может десятилетиями нас кормить завтраками. И мы будем сидеть, потому-что вокруг много гнид которые за 2-3к долл только то и делают как ноют по всем форумам и каналам как в стране плохо, и ты сопоставляешь со своим случаем и понимаешь, что у тебя не хуже.