первый пункт враньё. в конце 90-ых начале 2000-ых завод полностью перестроили от туалетов до сборочных линий.
второй пункт правда. это знают все.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:02
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:03
1. Финансовая политика и стоимость кредитов
2. Собственность криминалом
3. Воровская политика технического производства.
4. Не желание "работать" менеджмента ЗАЗа
5. Откровенный криминал от КМУ - отсутствие целевых казённых заказов(перечень я давал)
6. Как результат - Технологическое отставание.
7. Ненависть Воров к производительным структурам.(как к рабам)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 14 гру, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:35
titanik Ну так я про конфеты и с/х продукцию писал. Что из техники, машиностроение и другого подобного на слуху, что идет на экспорт?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:53
Если б что-то хорошее выпускали, то шло бы. А заниматься протекционизмом наших комнатных ур** за счет нашего же кармана. Ну это как-то совсем тупо
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:54
Повністю перестроїв ХТО???
Цитата з Вікі:
Так що мій 1 пункт - 100% правда.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:56
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
1. Кто запрещал при Кучме, Ющенку, Януковиче развиваться?
2. no comment;
3. В этой корпорации абсолютно все сидели, а может и сидят на откатах;
4. Менеджмент ЗАЗ работал только во времена Кучмы, когда подписывали договора с Део, Опель, Даймлер. Последние 10 лет они просырали все;
5. А то что вся милиция, вне Киева, ездила на Ланосах. И уже для новой Полиции закупали партию Вид. Эти автомобили ни для чего не годяться, с таким-то рассходом;
6. Согласен;
7. Если я верно понял суть - то здесь виновны все мы. Когда зек нам говорит что мы каштаны жрать будем - мы "УРА" - в президенты. Когда Порох говорил что не будет болотироваться - мы "УРА" - в президенты. Когда коса признаеться, что лошь о контракте вскрыта - мы "УРА" - в президенты. Когда руководитель предприятия собираясь на мальдивы говорит, что в этом месяце з/п не будет, и в ближайшее время зарплаты выше 100долл тож - мы "УРА" - и продолжаем ходить на работу.
Да любой сообразительный человек прохавав эту тему - может десятилетиями нас кормить завтраками. И мы будем сидеть, потому-что вокруг много гнид которые за 2-3к долл только то и делают как ноют по всем форумам и каналам как в стране плохо, и ты сопоставляешь со своим случаем и понимаешь, что у тебя не хуже.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:58
Будь-ласка факти і посилання в студію, а не просто бла-бла-бла.
Ключове моє питання - чому ЗАЗи не подешевшали в $ в умовах падіння гривні, адже ЗАЗ позиціонує себе як "український виробник, який має повний цикл виробництва легкових автомобілів"???
Ось нерухомість подешевшала майже в 3 рази(в $), але ж будують і будують багато!!!!!
В нерухомості немає відкатів? немає криміналітету? геніальні мененжери? крадуть менше?
Я думаю відповідь усім очевидна - там є конкуренція, а там немає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 14 гру, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:27
Скажите спасибо, если не подорожал. Я цибулю в прошлом году по 3 грн./кг покупал, а в этом по 15 грн./кг. А ведь тоже украинский продукт! Вот ведь факт в студию!
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:33
Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи
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