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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:35

  titanik написав:
  andrijk777 написав:Будь-ласка факти і посилання в студію, а не просто бла-бла-бла.
Ключове моє питання - чому ЗАЗи не подешевшали в $ в умовах падіння гривні, адже ЗАЗ позиціонує себе як "український виробник, який має повний цикл виробництва легкових автомобілів"???


Скажите спасибо, если не подорожал. Я цибулю в прошлом году по 3 грн./кг покупал, а в этом по 15 грн./кг. А ведь тоже украинский продукт! Вот ведь факт в студию!

Тому що цибулю купляють по 15!!! Ви купили цибулю по 15?? Так чи ні? Очевидно що так. І я купив(за 18 між-іншим). А Лануси перестли купляти.
Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць.
Все банально просто.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:40

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

  andrijk777 написав:Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць.
Все банально просто.

Не зовсім. Декілька аграрників зібрались би в профспілку і почали б замовляти на Фінансі статті, про те, що вони можуть обанкротитись і підуть з ринку. А після їхнього відходу з ринку Україні, на думку цієї профспілки, наступить опочка.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:02

  jeugen написав:
  andrijk777 написав:Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць.
Все банально просто.

Не зовсім. Декілька аграрників зібрались би в профспілку і почали б замовляти на Фінансі статті, про те, що вони можуть обанкротитись і підуть з ринку. А після їхнього відходу з ринку Україні, на думку цієї профспілки, наступить опочка.

Нічого не зрозумів...
Статті на Фінансі визначають ціну на цибулю??? Фінанс.юа звичайно крутий ресурс, але ж не настільки :mrgreen: :mrgreen: .
Загалом порівнювати цибулю і Лануси глупо, тому що на цибулю можливий ажіотажний попит(пузир). Наприклад, не вродила цибуля того року - ціна зросла. На наступний рік ціна впаде. Гречка - яскравий приклад. Сьогодні вона дешевша ніж в 2013 в гривнях!!!
Якщо на Лануси буде ажіотажний попит, то набагато вигідніше збільшувати виробництво, ніж піднімати ціну в 5 разів(як з цибулею чи гречкою).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:08

Жесть, форд який випускає сучасні авто, порівняли зі сміттям 20ти річної давнини і сказали що нам це потрібно.. заз не вклав жодної копійки щоб зробити хоча б один фейсліфт ланосу, просто косили бабло роки косилось.. пожинайте плоди своєї дальноглядної стратегії і відправляйтесь на смітник історії панове із зазу.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:08

Re: Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи

АвтоЗАЗ, як торгівельна марка, не цікавить споживачів ні в середині країни, ні за кордоном. Тут всесвітньо відоми марки банкрутують одна за одною...
Вангую, що на постсовковому просторі наступною буде МАЗ, потім ВАЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

Сейчас все ярые украинцы-патриоты начнут писать, что украинский автопром - полный ноль! Можно еще добавить, что и самолеты туда же, и космические программы тоже.
Зато про украинский лук тут пишут - вроде все нормально! :)))
Одним словом - чужое - хорошее, свое - плохое...
Пока наш народ не начнет верить в себя, в свои возможности - все вот так и будет.
romio_33
 
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