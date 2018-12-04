Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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andrijk777 написав:Будь-ласка факти і посилання в студію, а не просто бла-бла-бла. Ключове моє питання - чому ЗАЗи не подешевшали в $ в умовах падіння гривні, адже ЗАЗ позиціонує себе як "український виробник, який має повний цикл виробництва легкових автомобілів"???
Скажите спасибо, если не подорожал. Я цибулю в прошлом году по 3 грн./кг покупал, а в этом по 15 грн./кг. А ведь тоже украинский продукт! Вот ведь факт в студию!
Тому що цибулю купляють по 15!!! Ви купили цибулю по 15?? Так чи ні? Очевидно що так. І я купив(за 18 між-іншим). А Лануси перестли купляти. Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць. Все банально просто.
andrijk777 написав:Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць. Все банально просто.
Не зовсім. Декілька аграрників зібрались би в профспілку і почали б замовляти на Фінансі статті, про те, що вони можуть обанкротитись і підуть з ринку. А після їхнього відходу з ринку Україні, на думку цієї профспілки, наступить опочка.
andrijk777 написав:Якщо б цибулю перестали купляти по 15, ціна б опустилась до 3 грн. за місяць. Все банально просто.
Не зовсім. Декілька аграрників зібрались би в профспілку і почали б замовляти на Фінансі статті, про те, що вони можуть обанкротитись і підуть з ринку. А після їхнього відходу з ринку Україні, на думку цієї профспілки, наступить опочка.
Нічого не зрозумів... Статті на Фінансі визначають ціну на цибулю??? Фінанс.юа звичайно крутий ресурс, але ж не настільки . Загалом порівнювати цибулю і Лануси глупо, тому що на цибулю можливий ажіотажний попит(пузир). Наприклад, не вродила цибуля того року - ціна зросла. На наступний рік ціна впаде. Гречка - яскравий приклад. Сьогодні вона дешевша ніж в 2013 в гривнях!!! Якщо на Лануси буде ажіотажний попит, то набагато вигідніше збільшувати виробництво, ніж піднімати ціну в 5 разів(як з цибулею чи гречкою).
Жесть, форд який випускає сучасні авто, порівняли зі сміттям 20ти річної давнини і сказали що нам це потрібно.. заз не вклав жодної копійки щоб зробити хоча б один фейсліфт ланосу, просто косили бабло роки косилось.. пожинайте плоди своєї дальноглядної стратегії і відправляйтесь на смітник історії панове із зазу.
АвтоЗАЗ, як торгівельна марка, не цікавить споживачів ні в середині країни, ні за кордоном. Тут всесвітньо відоми марки банкрутують одна за одною... Вангую, що на постсовковому просторі наступною буде МАЗ, потім ВАЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Сейчас все ярые украинцы-патриоты начнут писать, что украинский автопром - полный ноль! Можно еще добавить, что и самолеты туда же, и космические программы тоже. Зато про украинский лук тут пишут - вроде все нормально! :))) Одним словом - чужое - хорошее, свое - плохое... Пока наш народ не начнет верить в себя, в свои возможности - все вот так и будет.
romio_33 написав:Сейчас все ярые украинцы-патриоты начнут писать, что украинский автопром - полный ноль! Можно еще добавить, что и самолеты туда же, и космические программы тоже. Зато про украинский лук тут пишут - вроде все нормально! )) Одним словом - чужое - хорошее, свое - плохое... Пока наш народ не начнет верить в себя, в свои возможности - все вот так и будет.
Який зв‘язок між патріотизмом і бізнесом одного олігарха? Навіть Равон за ці роки розвивається і намагається щось робити. Так що не потрібно розповідати казки.
lapay написав:АвтоЗАЗ, як торгівельна марка, не цікавить споживачів ні в середині країни, ні за кордоном. Тут всесвітньо відоми марки банкрутують одна за одною... Вангую, що на постсовковому просторі наступною буде МАЗ, потім ВАЗ.
Цена должна быть адекватной. В 2001 году Таврии(12000грн.)и Славуты(17000грн.) продавались только по предоплате, со сроком поставки 1-2 месяца. Потом, когда цена на них постепенно поднялась в два раза, они перестали пользоваться спросом и были сняты с производства. Почему китайцы могут выпускать электромобили за $3600, а АвтоЗАЗ - нет? http://topgir.com.ua/v-ukraine-prodayut ... sa-795732/
warlamp написав:Цена должна быть адекватной. В 2001 году Таврии(12000грн.)и Славуты(17000грн.) продавались только по предоплате, со сроком поставки 1-2 месяца. Потом, когда цена на них постепенно поднялась в два раза, они перестали пользоваться спросом и были сняты с производства.
Я не проти. Однією з основних причин масового завозу євроблях, як раз і було те, що щез нижній ціновий сегмент нових машин. Думаю, що основною причиною того здорожчання було не жадоба олігарха, а здорожчання сировини, але не наполягаю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
otg написав:Правильно. Совок жил , совок жив , совок дальше будет жить. Вам бы только что то контролировать. А не задумывались почему на Западе ни кто ни чего не контролирует кроме рынка и у них есть и автомобильное производство и с остальным все хорошо?
Ви впевнені в своїх словах? Наприклад в Німеччині, контроль проходить правильним шляхом, і якщо взятий з прилавка товар не відповідатиме стандартам - відразу судовий позов до рітейлерів, які в свою чергу перекинуть його на виробника, або через постачальника на виробника. Під контролем я маю на увазі не фіктивні походеньки пожарників, аби скосить бабла - а дійсно контроль. Знову таки для приклада ПДД - та хай хоть вводять обмеження швидкості в 20км/год, поки за не виконання цього не почнуть наказувати - ніхто на це не звертатиме уваги. До речі, знову про контроль на заході - якщо в б.я. європейській країні після шиномонтажу відвалиться колесо, я думаю Ви самі розумієте, що буде. А у нас просто скажуть, що це я сам колесо відкрутив.
Ви себе чуєте? Ви пропонуєте адміністративний контроль бізнесу в Україні та в цей же час розповідаєте про незалежний суд в Німеччині, який захищає споживача. Не вже не видно різниці?