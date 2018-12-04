Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:34

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

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Однозначно это трагедии, но вопрос о том, будет ли адекватный подход не предвидется.

Производства малых партий кузовов, для нестандартных партий машин.

1. Горбатый ЗАЗ с тюнингованный, приводом Таврии: "Бомба"! И зачем студенту больше?

2. Вариации с электроприводом - Для студентов?

3. Линейка "бизнес машин" - если Таврия с коробкой до сих пор имеет спрос, то сенс нет - цена, ремонтопригодность.

4. Автомобили класса "Транспортёр" -? на базе серийных? Вариации с электротягой - цена?

5. Тупо: доступные автомобили, для сельских жителей? А ведь и досе это Таврия с коробкой.

6. СЕНС, Лайнос, ЗАЗа и до сих пор не сравнялись по критериям Качество/исполнение/цена - с корейскими оригиналами, польскими аналогами.

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Вариации на тему "милитари"? Раньше изготавливались -собирались в Луцке, а где сейчас это направление транспорта ЗАЗа?

- Если такие машины не нужны самим украинцам, то они и нах.. больше никому не нужны.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.