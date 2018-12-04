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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:34

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
- ?
Однозначно это трагедии, но вопрос о том, будет ли адекватный подход не предвидется.
Производства малых партий кузовов, для нестандартных партий машин.
1. Горбатый ЗАЗ с тюнингованный, приводом Таврии: "Бомба"! И зачем студенту больше?
2. Вариации с электроприводом - Для студентов?
3. Линейка "бизнес машин" - если Таврия с коробкой до сих пор имеет спрос, то сенс нет - цена, ремонтопригодность.
4. Автомобили класса "Транспортёр" -? на базе серийных? Вариации с электротягой - цена?
5. Тупо: доступные автомобили, для сельских жителей? А ведь и досе это Таврия с коробкой.
6. СЕНС, Лайнос, ЗАЗа и до сих пор не сравнялись по критериям Качество/исполнение/цена - с корейскими оригиналами, польскими аналогами.
......................................................................................
Вариации на тему "милитари"? Раньше изготавливались -собирались в Луцке, а где сейчас это направление транспорта ЗАЗа?
- Если такие машины не нужны самим украинцам, то они и нах.. больше никому не нужны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:39

ЗАЗ слили. Антонов уже 4 года на коленях, скоро последует следами Заза. Будет Украина аграрной страной. Спасибо. Так и хотел.
priem_metalla86
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