Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи? - ? Однозначно это трагедии, но вопрос о том, будет ли адекватный подход не предвидется. Производства малых партий кузовов, для нестандартных партий машин. 1. Горбатый ЗАЗ с тюнингованный, приводом Таврии: "Бомба"! И зачем студенту больше? 2. Вариации с электроприводом - Для студентов? 3. Линейка "бизнес машин" - если Таврия с коробкой до сих пор имеет спрос, то сенс нет - цена, ремонтопригодность. 4. Автомобили класса "Транспортёр" -? на базе серийных? Вариации с электротягой - цена? 5. Тупо: доступные автомобили, для сельских жителей? А ведь и досе это Таврия с коробкой. 6. СЕНС, Лайнос, ЗАЗа и до сих пор не сравнялись по критериям Качество/исполнение/цена - с корейскими оригиналами, польскими аналогами. ...................................................................................... Вариации на тему "милитари"? Раньше изготавливались -собирались в Луцке, а где сейчас это направление транспорта ЗАЗа? - Если такие машины не нужны самим украинцам, то они и нах.. больше никому не нужны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Українські автомобільні заводи мали преспективу лише при вступі в ТС чи інтеграції в склад потужних автовиробників . Ніхто не лікар власникам ЗАЗ , що вони не продали компанію в 2005-2008 . Жадность , банкрутство ) . Є велика ймовірність , що ціль банкрутства полягає в виведенні ліквідних активів і кидку кредиторів ( там боргів під 1 млрд.дол.) . Чогось афілійовані структури скупляли кредити Дельтабанку і викупляли акції в міноритаріїв ) .