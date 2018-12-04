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Банкрутство ЗАЗу: радіти,
сумувати чи шукати перспективи?

Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:39

ЗАЗ слили. Антонов уже 4 года на коленях, скоро последует следами Заза. Будет Украина аграрной страной. Спасибо. Так и хотел.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:47

Українські автомобільні заводи мали преспективу лише при вступі в ТС чи інтеграції в склад потужних автовиробників . Ніхто не лікар власникам ЗАЗ , що вони не продали компанію в 2005-2008 . Жадность , банкрутство ) . Є велика ймовірність , що ціль банкрутства полягає в виведенні ліквідних активів і кидку кредиторів ( там боргів під 1 млрд.дол.) . Чогось афілійовані структури скупляли кредити Дельтабанку і викупляли акції в міноритаріїв ) .
mbuslyuk
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:53

jeugen
Взагалі-то є багато виробництв, які незрозумілим чудом знайшли ринки для збуту своєї продукції. Я навіть більше скажу - вони ще шукають, збільшують потужності, виводять новий товар на ринок. І навіть процвітають. Більша частина з них - це аграрники, або виробники їжі, але є й невідомі українському споживачу, такі як швейна фабрика "Зорянка" де 95% виробів якої експортується за кордон.
Головне поставити за ціль - розвиток, а не збагачення.

Вы привели в пример производства, которые есть во всех бедных странах.
А наукоёмкие производства, у нас тоже процветают?
27661
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:24

Не ищите чёрную кошку, в тёмной комнате, особенно там, где её нет.
Проблема в дешевых кредитах реальному производителю и... регистрации т.е. чёрной коррупции.
А так любуемся ремейками:
http://mmr.net.ua/autoworld/news/83794
Зображення
"Горбатый":
https://www.autocentre.ua/news/concept/ ... 69987.html
Картинка:
https://cdn2.autocentre.ua/wp-content/u ... ze=670x498
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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