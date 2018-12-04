Банкрутство ЗАЗу: радіти, сумувати чи шукати перспективи?

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:39
ЗАЗ слили. Антонов уже 4 года на коленях, скоро последует следами Заза. Будет Украина аграрной страной. Спасибо. Так и хотел.
Додано: Нед 16 гру, 2018 08:47
Українські автомобільні заводи мали преспективу лише при вступі в ТС чи інтеграції в склад потужних автовиробників . Ніхто не лікар власникам ЗАЗ , що вони не продали компанію в 2005-2008 . Жадность , банкрутство ) . Є велика ймовірність , що ціль банкрутства полягає в виведенні ліквідних активів і кидку кредиторів ( там боргів під 1 млрд.дол.) . Чогось афілійовані структури скупляли кредити Дельтабанку і викупляли акції в міноритаріїв ) .
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:53
jeugen
Вы привели в пример производства, которые есть во всех бедных странах.
А наукоёмкие производства, у нас тоже процветают?
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:24
Не ищите чёрную кошку, в тёмной комнате, особенно там, где её нет.
Проблема в дешевых кредитах реальному производителю и... регистрации т.е. чёрной коррупции.
А так любуемся ремейками:
"Горбатый":
Картинка:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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