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США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Торговельна палата США ухвалила рішення продовжити на 5 років мита розміром 163% на феросилікомарганець, що виробляється в Україні.
Дивися повний текст США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на металургійну продукцію з України
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:40
Вэлыкый друх Украйины.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:22
а мы у них уголёк покупаем, локомотивы...
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