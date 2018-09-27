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США продовжили на 5 років
163-відсоткові мита на...

США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:00

США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на...

Пропонуємо до обговорення:
Торговельна палата США ухвалила рішення продовжити на 5 років мита розміром 163% на феросилікомарганець, що виробляється в Україні.

Дивися повний текст США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на металургійну продукцію з України.
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Вэлыкый друх Украйины.
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а мы у них уголёк покупаем, локомотивы...
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