Торговельна палата США ухвалила рішення продовжити на 5 років мита розміром 163% на феросилікомарганець, що виробляється в Україні.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:00
США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на...
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Дивися повний текст США продовжили на 5 років 163-відсоткові мита на металургійну продукцію з України.
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:51
Впринципе ферросплавные заводы у нас и так имеют конечных бенефициаров - РФ.
Как и ЗАлК (распиленный на лом), ЗТМК, и прочие КоксоХимы.
Город в смоге, профит в офшорах. Невелика потеря от санкций.
Давно пора национализировать такие предприятия, а не кормить офшорно-российских "хозяев"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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