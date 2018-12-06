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У ДФС розповіли про податок
на новорічні подарунки

У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:44

У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр фіскального органу.

Дивися повний текст У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:45

Остается понять, что будет считаться Новогдним подарком
papazina
 
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