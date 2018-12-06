Про це повідомляє прес-центр фіскального органу.
Дивися повний текст У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:44
У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки
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Дивися повний текст У ДФС розповіли про податок на новорічні подарунки.
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