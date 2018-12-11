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"Урядовий кур'єр"
оперативно опублікував рішення про...

"Урядовий кур'єр" оперативно опублікував рішення про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:19

"Урядовий кур'єр" оперативно опублікував рішення про...

Пропонуємо до обговорення:
Спецвипуск на 60 сторінок.

Дивися повний текст \"Урядовий кур'єр\" оперативно опублікував рішення про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:19

Руки у кого-то на деньги перед выборами чешуться. А то придется конфеты раздавать.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:30

Re: "Урядовий кур'єр" оперативно опублікував рішення про...

Когда будет опубликовано решение о поднятие минимальной заработной платы в размере Европейской, как мивинили на майдане?
Black Jack - White Business
ruvex
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