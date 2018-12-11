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Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє міжнародний аналітичний центр Legatum Institute.
Дивися повний текст Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу (інфографіка)
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:17
Ссылка на первоисточник? Не, не слышали.
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