Про це повідомляє міжнародний аналітичний центр Legatum Institute.
Дивися повний текст Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:17
Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу (інфографіка).
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:41
Первоисточник
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:19
Да, были времена получше, как пел Юра Шевчук.
Всё что надо знать про нынешнее 111 место в индексе процветания, это то что в 2013 году Украина занимала там 64 место.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:07
|