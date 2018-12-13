Про це повідомляє міжнародний аналітичний центр Legatum Institute.
Дивися повний текст Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу (інфографіка).
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:17
Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу (інфографіка).
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:41
Первоисточник
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:19
Да, были времена получше, как пел Юра Шевчук.
Всё что надо знать про нынешнее 111 место в индексе процветания, это то что в 2013 году Украина занимала там 64 место.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:07
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:39
Любопытный индекс, НЕ СТОЯЩИЙ БУМАГИ, на которой он опубликован.
Достаточно посмотреть на место РФ - 96-е, при этом
Economic Quality 63
Business Environment 60
Вполне адекватно
Governance (управление) 124
Personal Freedom 143
Social Capita 114
Safety and Security 132
Education 22
Так просто не бывает - страна, занимающая 22-е место в мире по уровню образования (вполне объективно) НЕ МОЖЕТ занимать по уровню личных свобод 143-е место из 146-ти возможных и 132-е по уровню безопасности, при том, что страны, где просто невозможно выйти на улицу имеют следующие показатели - Венесуэлла (142), Сальвадор (122), Гонурас (130), Южная Африка (123), Колумбия (131).
В итоге, согласно этому рейтингу Россия находится между Угандой и Кенией, где уровень потребления/культуры/образования/медицины/безопасности реально ниже раз в 10.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:54
Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:18
freeze
А що робити якщо злочинну владу змінює імпотентна, яку знову злочинна, а потім імпотентна... Так і живемо.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:22
Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу
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