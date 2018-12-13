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Індекс процвітання: Україна
покращила позиції в рейтингу...

Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:29

Джон
а кто их выбирал в 2014 году? 54% "путинонападистов" из секты "еслине-он-то ктоже" сами это все выбрали. Менталитет такой - как у ежика которые пытался залезть на кактус).
А кого сейчас посоветуете?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:38

Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу

  Molchyn написав:А кого сейчас посоветуете?


Вы уж извините, что влез без спроса. А есть из кого выбирать ? Вы список возможных кандидатов видели, это безнадега.
Igorten
 
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