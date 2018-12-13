RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індекс процвітання: Україна
покращила позиції в рейтингу...

Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:29

Джон
а кто их выбирал в 2014 году? 54% "путинонападистов" из секты "еслине-он-то ктоже" сами это все выбрали. Менталитет такой - как у ежика которые пытался залезть на кактус).
А кого сейчас посоветуете?
Molchyn
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.02.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:38

Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу

  Molchyn написав:А кого сейчас посоветуете?


Вы уж извините, что влез без спроса. А есть из кого выбирать ? Вы список возможных кандидатов видели, это безнадега.

Вот простой пример "согласно закону, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов"

Как давно вы видите "Армія! Мова! Віра!" и других таких же ? Всем пофиг на законы. Выборы это не более чем соревнование "сильных мира сего" за место у кормушки.
Igorten
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:13

Igorten
Джон
а кто их выбирал в 2014 году? 54% "путинонападистов" из секты "еслине-он-то ктоже" сами это все выбрали. Менталитет такой - как у ежика которые пытался залезть на кактус).
Вот я у него и спрашивал, если прошлый раз выбрали неправильно, то кого надо правильного в этот раз. :mrgreen: Плохо что выбираем лучших из худших, но вариантов других нам не дают. Все в курсе за кого буду я. Хоть посмеемся, если пройдет мой кандидат :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.02.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18

  Molchyn написав:.. Хоть посмеемся, если пройдет мой кандидат :mrgreen:

Ля-я-яшко?? :))
sequence
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:19

sequence
Ля-я-яшко?? :))
Не застесняемся а ПОСМЕЕМСЯ ! :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.02.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:20

  Igorten написав:
  Molchyn написав:А кого сейчас посоветуете?


Вы уж извините, что влез без спроса. А есть из кого выбирать ? Вы список возможных кандидатов видели, это безнадега.

Вот простой пример "согласно закону, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов"

Как давно вы видите "Армія! Мова! Віра!" и других таких же ? Всем пофиг на законы. Выборы это не более чем соревнование "сильных мира сего" за место у кормушки.

пока нет кандидатов, тосковать от безнадеги рано. Вот выдвинет свою кандидатуру условный Лукашенко Александр или Путин Владимир, и чо, думаете, никто не проголосует? :))
sequence
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:26

Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу

  sequence написав:пока нет кандидатов, тосковать от безнадеги рано


"Блажен, кто верует, тепло ему на свете !"
Igorten
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:38

  Igorten написав:
  sequence написав:пока нет кандидатов, тосковать от безнадеги рано


"Блажен, кто верует, тепло ему на свете !"

«Дорогу осилит идущий»
sequence
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 29.12.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:46

  Molchyn написав:Джон
а кто их выбирал в 2014 году? 54% "путинонападистов" из секты "еслине-он-то ктоже" сами это все выбрали. Менталитет такой - как у ежика которые пытался залезть на кактус).
А кого сейчас посоветуете?


А чего тут думать особо выбора нет. Реальных кандидата 4-ре Порошенко,Тимошенко, Гриценко, Бойко. Зеленского не рассматриваю т.к. во-первых это не серьёзно. Во вторых если "Берлагу" и будут запускать то только под выборы в раду и список партии Слуга народу. + Коломойский сделал ставку на Тимошенко, а Зеленский скорей всего будет отбирать у неё голоса больше остальных кандидатов.
Ну, а по моему, зная морально-этические принципы и "подвиги" каждого из 4-х достаточно просто определиться.
Востаннє редагувалось flashgingo в П'ят 14 гру, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 15.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:48

Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу

  sequence написав:«Дорогу осилит идущий»


Ну да, ну да. Это для неокрепших умов ;) Вы еще что то типа "Что нас не убивает, делает нас сильнее" тоже отлично подойдет :)
Igorten
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, Igorten, romiks2009 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
12 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 17:21
galex
Україна в листопаді закупила європейський газ за... 1, 2, 3
R2 » Чет 13 гру, 2018 10:58
21 670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 16:16
lapay
Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
R2 » Чет 13 гру, 2018 15:05
3 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 17:26
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.