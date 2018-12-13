А кого сейчас посоветуете?а кто их выбирал в 2014 году? 54% "путинонападистов" из секты "еслине-он-то ктоже" сами это все выбрали. Менталитет такой - как у ежика которые пытался залезть на кактус).
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:29
Джон
А кого сейчас посоветуете?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:38
Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу
Вы уж извините, что влез без спроса. А есть из кого выбирать ? Вы список возможных кандидатов видели, это безнадега.
Вот простой пример "согласно закону, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов"
Как давно вы видите "Армія! Мова! Віра!" и других таких же ? Всем пофиг на законы. Выборы это не более чем соревнование "сильных мира сего" за место у кормушки.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:13
Igorten
Вот я у него и спрашивал, если прошлый раз выбрали неправильно, то кого надо правильного в этот раз. Плохо что выбираем лучших из худших, но вариантов других нам не дают. Все в курсе за кого буду я. Хоть посмеемся, если пройдет мой кандидат
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:20
пока нет кандидатов, тосковать от безнадеги рано. Вот выдвинет свою кандидатуру условный Лукашенко Александр или Путин Владимир, и чо, думаете, никто не проголосует? )
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:26
Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:38
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:46
А чего тут думать особо выбора нет. Реальных кандидата 4-ре Порошенко,Тимошенко, Гриценко, Бойко. Зеленского не рассматриваю т.к. во-первых это не серьёзно. Во вторых если "Берлагу" и будут запускать то только под выборы в раду и список партии Слуга народу. + Коломойский сделал ставку на Тимошенко, а Зеленский скорей всего будет отбирать у неё голоса больше остальных кандидатов.
Ну, а по моему, зная морально-этические принципы и "подвиги" каждого из 4-х достаточно просто определиться.
Востаннє редагувалось flashgingo в П'ят 14 гру, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:48
Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу
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