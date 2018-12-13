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Індекс процвітання: Україна
покращила позиції в рейтингу...

Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:53

Re: Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу

  flashgingo написав:Ну, а по моему, зная морально-этические принципы и "подвиги" каждого их 4-х достаточно просто определиться.


Вся проблема, что "морально-этические принципы" отсутствуют у всех и это не обсуждается, их отсутствие есть неотъемлемой частью "похода" наверх. Что до "подвигов" проблема в том что мы видим только кусочек, а "подвигов" за кадром может быть столько что вам и не снилось и у кого их больше ни я ни вы оценить объективно не в состоянии ;)

Посему каждый раз выбирая фактически вы играете в рулетку, хотя скорее больше тянет на наперстки :)
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 14 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:54

  Igorten написав:
  sequence написав:«Дорогу осилит идущий»


Ну да, ну да. Это для неокрепших умов ;) Вы еще что то типа "Что нас не убивает, делает нас сильнее" тоже отлично подойдет :)

но мне больше нравится "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" :) а то попсня
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