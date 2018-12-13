Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу...
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flashgingo написав:Ну, а по моему, зная морально-этические принципы и "подвиги" каждого их 4-х достаточно просто определиться.
Вся проблема, что "морально-этические принципы" отсутствуют у всех и это не обсуждается, их отсутствие есть неотъемлемой частью "похода" наверх. Что до "подвигов" проблема в том что мы видим только кусочек, а "подвигов" за кадром может быть столько что вам и не снилось и у кого их больше ни я ни вы оценить объективно не в состоянии
Посему каждый раз выбирая фактически вы играете в рулетку, хотя скорее больше тянет на наперстки
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 14 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.