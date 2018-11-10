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Xiaomi випустили свій
найдорожчий смартфон

Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:58

Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Китайський виробник Xiaomi почав продаж свого найпотужнішого смартфону Mi Mix 3 у форм-факторі слайдера

Дивися повний текст Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон.
R2
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