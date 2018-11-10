Китайський виробник Xiaomi почав продаж свого найпотужнішого смартфону Mi Mix 3 у форм-факторі слайдера
Дивися повний текст Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:58
Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi випустили свій найдорожчий смартфон.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 08:58
Ну я надеюсь за такие $ .NFC там уже есть ...что то характеристики не озвучили в статье а только цены ... Зачем писать неграмотно статью ...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:04
|