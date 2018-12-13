Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст В Україні заборонили створювати парковки під житловими будинками.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:19
В Україні заборонили створювати парковки під житловими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонили створювати парковки під житловими будинками.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:19
Чего то как то за жителей многоквартирных домов начали интересоваться. То квартиранты им мешают, то припаркованные машины.
Тараканы с крысами жителям случайно не мешают? А обосцанные лифты с лестницами?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:48
Хоть бы после гугл-транслейта глазами пробежались по тексту. Финанс такой Финанс )))
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:48
Название статьи не соответствует её содержанию. Запрещены не подземные стоянки под домами, а наземные во дворе. Это две большие разницы. Редактору нужно читать выпускаемый текст.
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