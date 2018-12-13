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В Україні заборонили створювати
парковки під житловими...

В Україні заборонили створювати парковки під житловими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:19

В Україні заборонили створювати парковки під житловими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст В Україні заборонили створювати парковки під житловими будинками.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:19

Чего то как то за жителей многоквартирных домов начали интересоваться. То квартиранты им мешают, то припаркованные машины.
Тараканы с крысами жителям случайно не мешают? А обосцанные лифты с лестницами?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:48

Хоть бы после гугл-транслейта глазами пробежались по тексту. Финанс такой Финанс )))
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:48

Название статьи не соответствует её содержанию. Запрещены не подземные стоянки под домами, а наземные во дворе. Это две большие разницы. Редактору нужно читать выпускаемый текст.
zsasha111
 
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