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Власники «єврономерів» знайшли
спосіб обійти розмитнення

Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22

Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом у європейських консульствах України підскочило число випадків постановки власників автомобілів з іноземною реєстрацією на тимчасовий консульський облік.

Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22

Хахах. После таких новостей, очереди умножатся.
alex_dvornichenko
 
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