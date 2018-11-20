Останнім часом у європейських консульствах України підскочило число випадків постановки власників автомобілів з іноземною реєстрацією на тимчасовий консульський облік.
Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22
Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення
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Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
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