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Власники «єврономерів» знайшли
спосіб обійти розмитнення

Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22

Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом у європейських консульствах України підскочило число випадків постановки власників автомобілів з іноземною реєстрацією на тимчасовий консульський облік.

Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22

Хахах. После таких новостей, очереди умножатся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:10

Проблема надуманна. На консульский учет становятся люди, реально проживающие за границей.
Рядовому евробляхеру нужно прилично заморочиться, чтобы стать на консульский учет. И все ради того, чтобы 60 дней в году покататься по Украине на евробляхах? Не смешите.
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:10

Прийняття на консульський облік - 20 usd
https://poland.mfa.gov.ua/ua/consular-a ... ar-charges
a_nikitin149
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:43

  valme написав:Проблема надуманна. На консульский учет становятся люди, реально проживающие за границей.
Рядовому евробляхеру нужно прилично заморочиться, чтобы стать на консульский учет. И все ради того, чтобы 60 дней в году покататься по Украине на евробляхах? Не смешите.


мне кажется, что вы путаете постоянный и "тимчасовий консульський облік", на постоянный действительно надо полгода корячиться, а временный - раз плюнуть.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:18

  Kripo написав:мне кажется, что вы путаете постоянный и "тимчасовий консульський облік", на постоянный действительно надо полгода корячиться, а временный - раз плюнуть.

Тимчасовий консульський облік
Громадяни України, які на законних підставах тимчасово (понад три місяці) перебувають за кордоном, можуть бути прийняті на тимчасовий консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі (віза, посвідка тощо).

А теперь просветите на каком основании можно легально находиться за границей свыше 3 месяцев?
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:38

временный - не так уж и раз плюнуть, бумажка должна быть хоть какая нибудь - вид на жительство/долгосрочная виза и т.п. и консульский учет закончится ровно по сроку действия этой бумажки.
tre
 
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