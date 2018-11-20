Останнім часом у європейських консульствах України підскочило число випадків постановки власників автомобілів з іноземною реєстрацією на тимчасовий консульський облік.
Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:22
Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «єврономерів» знайшли спосіб обійти розмитнення.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:10
Проблема надуманна. На консульский учет становятся люди, реально проживающие за границей.
Рядовому евробляхеру нужно прилично заморочиться, чтобы стать на консульский учет. И все ради того, чтобы 60 дней в году покататься по Украине на евробляхах? Не смешите.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:10
Прийняття на консульський облік - 20 usd
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:43
мне кажется, что вы путаете постоянный и "тимчасовий консульський облік", на постоянный действительно надо полгода корячиться, а временный - раз плюнуть.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:18
Тимчасовий консульський облік
Громадяни України, які на законних підставах тимчасово (понад три місяці) перебувають за кордоном, можуть бути прийняті на тимчасовий консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі (віза, посвідка тощо).
А теперь просветите на каком основании можно легально находиться за границей свыше 3 месяцев?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:38
временный - не так уж и раз плюнуть, бумажка должна быть хоть какая нибудь - вид на жительство/долгосрочная виза и т.п. и консульский учет закончится ровно по сроку действия этой бумажки.
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