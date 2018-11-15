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Метро на Виноградар та реставрація
фунікулера: ухвалено...

Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25

Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2018 рік із доходами та видатками в розмірі 57,4 мільярда гривень.

Дивися повний текст Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25

Та вже скільки цим метро на Виноградар можна людей кормити. Не вірить вже ніхто. Лібше за не виконані обіцянки вже почали садити на 5 років до тюрми.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:57

И все одним махом за предвыборный год)))
antey1969
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