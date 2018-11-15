Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2018 рік із доходами та видатками в розмірі 57,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25
Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено...
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Дивися повний текст Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25
Та вже скільки цим метро на Виноградар можна людей кормити. Не вірить вже ніхто. Лібше за не виконані обіцянки вже почали садити на 5 років до тюрми.
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