Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2018 рік із доходами та видатками в розмірі 57,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25
Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25
Та вже скільки цим метро на Виноградар можна людей кормити. Не вірить вже ніхто. Лібше за не виконані обіцянки вже почали садити на 5 років до тюрми.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:32
В феврале 2017 Кличко в туннеле провозгласил о строительстве метро на Виноградарь. До конца 2018-го осталось 2 недели ,а на этом строительстве не вынуто ни одной лопаты земли. То назначаются какие-то там тендеры то отменяются - строительство не начато. Вопрос власти - вы метро для людей собирались строить или дерибанить БАБЛО?
Зараз переглядають цей форум: Igorten, romiks2009 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|