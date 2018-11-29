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МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53
Пропонуємо до обговорення:
"Грозові хмари наступної глобальної фінансової кризи вже збираються", - заявив представник Фонду.
Дивися повний текст МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову кризу
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53
Никогда такого небыло, и вот опять (с) )))
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nikitash
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