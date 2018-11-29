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МВФ попередив уряди країн про
майбутню світову фінансову...

МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53

МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...

Пропонуємо до обговорення:
"Грозові хмари наступної глобальної фінансової кризи вже збираються", - заявив представник Фонду.

Дивися повний текст МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову кризу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53

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nikitash
 
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