"Грозові хмари наступної глобальної фінансової кризи вже збираються", - заявив представник Фонду.
Дивися повний текст МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову кризу.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53
МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову кризу.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:00
Це просто жах. Що робити? Треба швидко хіперлуп будувати. ШВИДКО. Він нас врятує.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07
Re: МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову
Боксеру, который еще в нокауте, сообщают, что бой продолжается. По-моему, в таком состоянии ему пофиг, он ничего не почувствует.
"Криза мине Україну, але ми її наздоженемо" (тимошенко, 2008 год)
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:09
Все с ног на голову. Кризис будет из-за ужаснейшего торгового баланса США, опять растущего торгового дефицита и взлетевшего вдвое к ВВП за 10 лет гос. долга и пузыря на фондовом рынке! Хотя, что еще скажет МВФ! Будут все кошмарить, кроме бакса. Потому что бакс - это орудие обворовывания всего мира с положительным торговым балансом, которые его копит, а он периодически обесценивается ко всем товарам в разы, что, похоже, скоро опять грядет!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:20
И только гривна - оплот мировой стабильности.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:27
Re: МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову
Правильно - копите в гривне, а еще лучше в рублях. Они не обесценяца никогда. Они просто превратяться в пыль.
Хоча при останній кризі євро "впало" менше за "долл". Але це не відміняє те, що СНГ-шні валюти її відчули більш суттєво. В такі моменти я завжди згадую "Комітет 300".
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