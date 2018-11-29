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МВФ попередив уряди країн про
майбутню світову фінансову...

МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53

МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову...

Пропонуємо до обговорення:
"Грозові хмари наступної глобальної фінансової кризи вже збираються", - заявив представник Фонду.

Дивися повний текст МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову кризу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:53

Никогда такого небыло, и вот опять (с) )))
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:00

Це просто жах. Що робити? Треба швидко хіперлуп будувати. ШВИДКО. Він нас врятує.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07

Re: МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову

Боксеру, который еще в нокауте, сообщают, что бой продолжается. По-моему, в таком состоянии ему пофиг, он ничего не почувствует.
"Криза мине Україну, але ми її наздоженемо" (тимошенко, 2008 год)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:09

Все с ног на голову. Кризис будет из-за ужаснейшего торгового баланса США, опять растущего торгового дефицита и взлетевшего вдвое к ВВП за 10 лет гос. долга и пузыря на фондовом рынке! Хотя, что еще скажет МВФ! Будут все кошмарить, кроме бакса. Потому что бакс - это орудие обворовывания всего мира с положительным торговым балансом, которые его копит, а он периодически обесценивается ко всем товарам в разы, что, похоже, скоро опять грядет!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:20

  Grisha1 написав:Все с ног на голову. Кризис будет из-за ужаснейшего торгового баланса США, опять растущего торгового дефицита и взлетевшего вдвое к ВВП за 10 лет гос. долга и пузыря на фондовом рынке! Хотя, что еще скажет МВФ! Будут все кошмарить, кроме бакса. Потому что бакс - это орудие обворовывания всего мира с положительным торговым балансом, которые его копит, а он периодически обесценивается ко всем товарам в разы, что, похоже, скоро опять грядет!


И только гривна - оплот мировой стабильности.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:27

Re: МВФ попередив уряди країн про майбутню світову фінансову

  Grisha1 написав:а он периодически обесценивается ко всем товарам в разы

Правильно - копите в гривне, а еще лучше в рублях. Они не обесценяца никогда. Они просто превратяться в пыль.
Хоча при останній кризі євро "впало" менше за "долл". Але це не відміняє те, що СНГ-шні валюти її відчули більш суттєво. В такі моменти я завжди згадую "Комітет 300".
jeugen
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:19

пора опять складывать доллары
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:51

  Оранжевый-хит сезона написав:пора опять складывать доллары


Давно пора. США ведет политику "дорогого доллара". Потом придет ВОНА и недвига будет продаваться за "ведро картохи" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:34

Re: МВФ попередив про кризу

МВФ хотя бы финанс почитало:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44015 ... d-eksperty
ну тууупые(с)
Савченко Так!
antonivs3
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