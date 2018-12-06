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Саудівська Аравія хоче скоротити
постачання нафти до США...

Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02

Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в світі за видобутком і запасами нафти саудівська компанія Saudi Aramco планує в найближчі тижні скоротити поставки в США, а також одночасно стримати зростання своїх резервів вуглеводнів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02

.." путем наращивания экспорта в Мексику, Канаду или Венесуэлу.".. ?? точно??.. не ИМПОРТА из указанных стран, а "экспорта"??.. где логика ??!!
maestro71
 
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Последнее, на чем держался бакс при таком долге, торговом и бюджетном дефиците, это сайдовская нефть.
Grisha1
 
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