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Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в світі за видобутком і запасами нафти саудівська компанія Saudi Aramco планує в найближчі тижні скоротити поставки в США, а також одночасно стримати зростання своїх резервів вуглеводнів.
Дивися повний текст Саудівська Аравія хоче скоротити постачання нафти до США - ЗМІ
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R2
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:02
.." путем наращивания экспорта в Мексику, Канаду или Венесуэлу.".. ?? точно??.. не ИМПОРТА из указанных стран, а "экспорта"??.. где логика ??!!
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maestro71
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:15
Последнее, на чем держался бакс при таком долге, торговом и бюджетном дефиците, это сайдовская нефть.
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Grisha1
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