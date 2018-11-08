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АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф розміром 260,14 тис. uрн на ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп "(Черкаси) за розміщення на етикетці міцного алкогольного напою "The Glen Morris" позначення "whiskye", що вводить споживачів в оману.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання позначення \"whiskyе\"
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16
Якщо я не помиляюсь - то whiskey не є запатентованим брендом, а отже його можна використовувати на пляшках, якщо в них дійсно знаходиться віскі. Або, якщо на пляшці вказано, що це настоянка зі смаком віскі і це все однією фразою.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:18
Я б тоже оштрафовал. Нех с ошибками писать. Английская - это ж наша вторая дер.мова.
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