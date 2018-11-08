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АМКУ оштрафував три алкогольні
компанії за використання...

АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16

АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф розміром 260,14 тис. uрн на ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп "(Черкаси) за розміщення на етикетці міцного алкогольного напою "The Glen Morris" позначення "whiskye", що вводить споживачів в оману.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання позначення \"whiskyе\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16

Якщо я не помиляюсь - то whiskey не є запатентованим брендом, а отже його можна використовувати на пляшках, якщо в них дійсно знаходиться віскі. Або, якщо на пляшці вказано, що це настоянка зі смаком віскі і це все однією фразою.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:18

Я б тоже оштрафовал. Нех с ошибками писать. Английская - это ж наша вторая дер.мова.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:20

summacut
))) а я навіть не звернув увагу на останні 2 символи. Можливо багато споживачів також. :!:
jeugen
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