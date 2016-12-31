Обсяг державного та приватного боргу в світі досяг рекордних $184 трлн у 2017 році, повідомляється в огляді Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Дивися повний текст Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017 році - МВФ.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:56
Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017...
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Дивися повний текст Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017 році - МВФ.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:56
Америка - самый большой должник, зато через МВФ всем дает советы, что надо отдавать долги.
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