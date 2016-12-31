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Обсяг світового боргу досяг
рекордних $184 трлн у 2017...

Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:56

Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг державного та приватного боргу в світі досяг рекордних $184 трлн у 2017 році, повідомляється в огляді Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Дивися повний текст Обсяг світового боргу досяг рекордних $184 трлн у 2017 році - МВФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:56

Америка - самый большой должник, зато через МВФ всем дает советы, что надо отдавать долги.
nalim
 
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