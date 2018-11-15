Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції...
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lapay Я розумію позицію lapay, який вважає що владу треба підтримувати та нахвалювати її дії, проте не поділяю її. я вважаю що треба стояти з батогом та пенделями змушувати владу працювати, надаючи їй поштовх до розвитку України. Тому я та ще багато хто вважає lapay підлабузником до влади, а він всіх хто її кретикує - ватанами.
Molchyn написав:Я розумію позицію lapay, який вважає що владу треба підтримувати та нахвалювати її дії, проте не поділяю її. я вважаю що треба стояти з батогом та пенделями змушувати владу працювати, надаючи їй поштовх до розвитку України. Тому я та ще багато хто вважає lapay підлабузником до влади, а він всіх хто її кретикує - ватанами
Бідний ЄС - от і до нього долетів Molchynівський батіг. Правильно - українська корупція і злодії вже і туди добрались.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...