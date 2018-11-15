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Євросоюз ще на півроку
продовжив економічні санкції...

Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:31

Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції...

Пропонуємо до обговорення:
Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Дивися повний текст Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:31

Тяжело Раше. Евросоюз продлил экономические санкции, Украина на Харьковщине отменила региональный статус русского языка https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/13/7201193/. Памятник Суворову перед лицеем Богуна будет демонтирован (видимо Суворов во всем виноват :mrgreen: ). https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/14/7201221/ Щимят по всем фронтам! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:47

Molchyn
Все таки наступили на яйця? А я думав, що буде коментар: "Ми тільки сильніше станемо".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:53

lapay
Все таки наступили на яйця? А я думав, що буде коментар: "Ми тільки сильніше станемо".
Про ваші яйця не знаю. А ми в Україні стали сільніші. Якщо Вас не враховувати. :mrgreen: Як би Ви та наша влада не намагалася та не перешкоджали, Україна все одно буде! Слава Україні!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:07

lapay Я розумію позицію lapay, який вважає що владу треба підтримувати та нахвалювати її дії, проте не поділяю її. я вважаю що треба стояти з батогом та пенделями змушувати владу працювати, надаючи їй поштовх до розвитку України. Тому я та ще багато хто вважає lapay підлабузником до влади, а він всіх хто її кретикує - ватанами. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:27

Re: Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції...

  Molchyn написав:Я розумію позицію lapay, який вважає що владу треба підтримувати та нахвалювати її дії, проте не поділяю її. я вважаю що треба стояти з батогом та пенделями змушувати владу працювати, надаючи їй поштовх до розвитку України. Тому я та ще багато хто вважає lapay підлабузником до влади, а він всіх хто її кретикує - ватанами

Бідний ЄС - от і до нього долетів Molchynівський батіг. :)
Правильно - українська корупція і злодії вже і туди добрались. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:38

lapay
українська корупція і злодії вже і туди добрались
Це ви про себе? Це ви з владою у зв'язці! То це мабуть завдяки вам? І підтверджую що сліпе оспівування та нахвалювання влади та її "досягнень" з вашого боку - злочин проти країни!
Бідний ЄС - от і до нього долетів Molchynівський батіг. :)
У них і без мене є кому владу кретикувати та контролювати! Тому і демократія там та верховенство права! :mrgreen: А Ви хваліть! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:46

Re: Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції...

  Molchyn написав:У них і без мене є кому владу кретикувати та контролювати! Тому і демократія там та верховенство права! :mrgreen: А Ви хваліть! :mrgreen:

Та розслабтесь вже нарешті, все одно спалились, всі ж чудово все розуміють. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:57

lapay Тобто на "Слава Україні" Вам відповісти нічим? :mrgreen: Крім того що ващі українські корупціонери і злодії та ваші друзі вже в ЄС? Так хто спалився? :mrgreen:
Molchyn
 
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