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"Укравтодор" не платитиме за
асфальт, покладений в сніг

"Укравтодор" не платитиме за асфальт, покладений в сніг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:55

"Укравтодор" не платитиме за асфальт, покладений в сніг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на "Укравтодор".

Дивися повний текст \"Укравтодор\" не платитиме за асфальт, покладений в сніг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:55

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Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:56

Ага, Укравтодор вообще отношения к дорогам не имеет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:09

Спочатку Укравтодор не ремонтував роками дороги і лише списував кошт на ремонти. А коли дороги стали непроїздні передав. І чекає коли народ поремонтує всі дороги тоді і можна знову взяти собі на баланс.
649Sasha
 
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