Про це повідомляє ЦТС з посиланням на "Укравтодор".
Дивися повний текст \"Укравтодор\" не платитиме за асфальт, покладений в сніг.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:55
"Укравтодор" не платитиме за асфальт, покладений в сніг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укравтодор\" не платитиме за асфальт, покладений в сніг.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:55
Гарантия и полная ответственность 10+ лет и пусть ложат когда хотят без ограничений.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:09
Спочатку Укравтодор не ремонтував роками дороги і лише списував кошт на ремонти. А коли дороги стали непроїздні передав. І чекає коли народ поремонтує всі дороги тоді і можна знову взяти собі на баланс.
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