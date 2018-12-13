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Власник "112 Україна"
продав канал і вийшов із...

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

Пропонуємо до обговорення:
Власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи "112 Україна") Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні.

Дивися повний текст Власник \"112 Україна\" продав канал і вийшов із медіабізнесу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57

Медведчук продал Медведчуку.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:02

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  nalim написав:Медведчук продал Медведчуку.

Точніше - ліва рука продала правій. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:49

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

не имею не малейшего понятия о структуре собственности этих каналов. Будь то Ахметов, Фирташ, Левочкин или Медведчук, эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:12

  sequence написав:не имею не малейшего понятия о структуре собственности этих каналов. Будь то Ахметов, Фирташ, Левочкин или Медведчук, эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно

За мозг нужно всегда опасаться. Иначе не заметите, как мозг уже не ваш.
nalim
 
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