Власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи "112 Україна") Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні.
Дивися повний текст Власник \"112 Україна\" продав канал і вийшов із медіабізнесу в Україні.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник \"112 Україна\" продав канал і вийшов із медіабізнесу в Україні.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:02
Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:49
Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
не имею не малейшего понятия о структуре собственности этих каналов. Будь то Ахметов, Фирташ, Левочкин или Медведчук, эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:12
За мозг нужно всегда опасаться. Иначе не заметите, как мозг уже не ваш.
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