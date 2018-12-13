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Власник "112 Україна"
продав канал і вийшов із...

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

Пропонуємо до обговорення:
Власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи "112 Україна") Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні.

Дивися повний текст Власник \"112 Україна\" продав канал і вийшов із медіабізнесу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57

Медведчук продал Медведчуку.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:02

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  nalim написав:Медведчук продал Медведчуку.

Точніше - ліва рука продала правій. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:49

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

не имею не малейшего понятия о структуре собственности этих каналов. Будь то Ахметов, Фирташ, Левочкин или Медведчук, эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:12

  sequence написав:не имею не малейшего понятия о структуре собственности этих каналов. Будь то Ахметов, Фирташ, Левочкин или Медведчук, эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно

За мозг нужно всегда опасаться. Иначе не заметите, как мозг уже не ваш.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:45

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  sequence написав:эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно

обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук. интересно, что теперь будут мямлить.
так что если "журналисты" отрицают объективную реальность в прямом эфире, это повод задуматься, что они что-то намеренно делают с вашим мозгом.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно

обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук. интересно, что теперь будут мямлить.
так что если "журналисты" отрицают объективную реальность в прямом эфире, это повод задуматься, что они что-то намеренно делают с вашим мозгом.

Ватные не ватные , но то что на этих канал идут наиболее правдивые новости то это факт неоспоримы , а слово ватный стало синонимом - правдивый . Кто хочет смотреть сладкую правду от власти смотрите 5-й канал или прямой , там все хорошо , там армия , там мова , там томос с вирой . А еда , зарплата , коммуналка то все ватный бред .
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:59

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  makishin60 написав:Ватные не ватные , но то что на этих канал идут наиболее правдивые новости то это факт неоспоримы

Ще більш правдиві на російських каналах, особливо правдива аналітика від експердів - голод, холод, дефолт, майдани, папісят, всі виїхали, і так далі. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:00

  makishin60 написав:
  Pegasmaster написав:
  sequence написав:эти каналы/ресурсы (112, Newsone, strana.ua)по ходу, немногие, что можно читать/смотреть, не опасаясь за состояние мозга
ИМХО, конечно

обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук. интересно, что теперь будут мямлить.
так что если "журналисты" отрицают объективную реальность в прямом эфире, это повод задуматься, что они что-то намеренно делают с вашим мозгом.

Ватные не ватные , но то что на этих канал идут наиболее правдивые новости то это факт неоспоримы , а слово ватный стало синонимом - правдивый . Кто хочет смотреть сладкую правду от власти смотрите 5-й канал или прямой , там все хорошо , там армия , там мова , там томос с вирой . А еда , зарплата , коммуналка то все ватный бред .

А вообще не смотреть телевизор не пробовали? Чтобы не выбирать между говном и дерьмом.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:11

  Pegasmaster написав:обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук.

смотрел "прямой", так там другой известный перекрасившийся ведущий истерил, что вся Украина знает истинного хозяина канала.
и чо?
sequence
 
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