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Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23
sequence написав: Pegasmaster написав:
обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук.
смотрел "прямой", так там другой известный перекрасившийся ведущий истерил, что вся Украина знает истинного хозяина канала.
и чо?
С языка сняли. Прямой - дно TV. Без комментариев.
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