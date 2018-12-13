sequence написав:
смотрел "прямой", так там другой известный перекрасившийся ведущий истерил, что вся Украина знает истинного хозяина канала.
и чо?
С языка сняли. Прямой - дно UTV. Без комментариев.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23
С языка сняли. Прямой - дно UTV. Без комментариев.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:04
прямой позиционирует себя как проправительственный канал. поэтому как-то сомнительно чтобы там кто-то истерил, если бы кто-то обвинил их в работе на власть.
Человек, который судит о правдивости канала исходя из соотношения "зрада/перемога", действительно может не беспокоиться о состоянии мозга. Зачем тревожиться о том, чего нет.
а вот истерика ньюсванов и иже с ними это понятно. потому что это коллаборанты, пытающиеся делать вид, что они оппозиция.
не каждый, кто критикует украинскую власть - коллаборант. но каждый коллаборант будет ее критиковать.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
Забавно было наблюдать когда Шарий приводил доказательства что newsone финансируется людьми из РФ (потом вроде их опровергали, но я даже не вникал ибо факт очевиден).
местная вата тут же поделилась на флюгеров (те, кто вчера еще хвалили шария, начали ругать его последними словами) и коллаборантов (ну и что, РФ это друзья, они все правильно делают, они не бросают братьев-украинцев в руки пиндосов).
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:00
Шарий это сделал специально, потом подробно показал как развел лохов с "Экспрессо" на полностью фейковой информации, которую те даже не удосужились проверить а просто кинули в эфир, что впринципе делают все проправительственные помойки. Перед своими подписчиками он извинился, что запудрил им мозги на 24 часа, а лохи тогда знатно повелись на этот его врос
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:02
Слышал звон,но не знаешь где он. Шарик на коленке написал какую-то откровенную ересь,выдуманные названия фирм,несуществующие в природе люди,и протолкнул это продажным журналистам с целью показать их не профессионализм. Те не проверяя информацию,проглотив наживку радостно всё выдали в эфир.Шарик на следующий день ржал над ними.Вот это было забавно наблюдать,и вас забавно читать.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:20
Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
Так ватани ж тут хрестяться, що вони "Еспресо" не дивляться.
Я раніше 112 часто дивівся, потім все менше - видно, що політика каналу, з об'єктивної, стала ... ну така, як у НьюсВана.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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