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Власник "112 Україна"
продав канал і вийшов із...

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23

  sequence написав:
  Pegasmaster написав:обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук.

смотрел "прямой", так там другой известный перекрасившийся ведущий истерил, что вся Украина знает истинного хозяина канала.
и чо?

С языка сняли. Прямой - дно UTV. Без комментариев.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:04

  sequence написав:
  Pegasmaster написав:обычные ватные каналы.
смотрел недавно 112, так ведущие чуть ли не истерили, когда некоторые гости говорили, что вся Украина знает, что их хозяин медведчук.

смотрел "прямой", так там другой известный перекрасившийся ведущий истерил, что вся Украина знает истинного хозяина канала.
и чо?


прямой позиционирует себя как проправительственный канал. поэтому как-то сомнительно чтобы там кто-то истерил, если бы кто-то обвинил их в работе на власть.

Человек, который судит о правдивости канала исходя из соотношения "зрада/перемога", действительно может не беспокоиться о состоянии мозга. Зачем тревожиться о том, чего нет.

а вот истерика ньюсванов и иже с ними это понятно. потому что это коллаборанты, пытающиеся делать вид, что они оппозиция.

не каждый, кто критикует украинскую власть - коллаборант. но каждый коллаборант будет ее критиковать.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

Забавно было наблюдать когда Шарий приводил доказательства что newsone финансируется людьми из РФ (потом вроде их опровергали, но я даже не вникал ибо факт очевиден).
местная вата тут же поделилась на флюгеров (те, кто вчера еще хвалили шария, начали ругать его последними словами) и коллаборантов (ну и что, РФ это друзья, они все правильно делают, они не бросают братьев-украинцев в руки пиндосов).
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:00

  galex написав:Забавно было наблюдать когда Шарий приводил доказательства что newsone финансируется людьми из РФ (потом вроде их опровергали, но я даже не вникал ибо факт очевиден).
местная вата тут же поделилась на флюгеров (те, кто вчера еще хвалили шария, начали ругать его последними словами) и коллаборантов (ну и что, РФ это друзья, они все правильно делают, они не бросают братьев-украинцев в руки пиндосов).


Шарий это сделал специально, потом подробно показал как развел лохов с "Экспрессо" на полностью фейковой информации, которую те даже не удосужились проверить а просто кинули в эфир, что впринципе делают все проправительственные помойки. Перед своими подписчиками он извинился, что запудрил им мозги на 24 часа, а лохи тогда знатно повелись на этот его врос :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:02

  galex написав:Забавно было наблюдать когда Шарий приводил доказательства что newsone финансируется людьми из РФ (потом вроде их опровергали, но я даже не вникал ибо факт очевиден).


Слышал звон,но не знаешь где он. Шарик на коленке написал какую-то откровенную ересь,выдуманные названия фирм,несуществующие в природе люди,и протолкнул это продажным журналистам с целью показать их не профессионализм. Те не проверяя информацию,проглотив наживку радостно всё выдали в эфир.Шарик на следующий день ржал над ними.Вот это было забавно наблюдать,и вас забавно читать.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:20

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  Bayern написав:Шарик на коленке написал какую-то откровенную ересь,выдуманные названия фирм,несуществующие в природе люди,и протолкнул это продажным журналистам с целью показать их не профессионализм.

Так ватани ж тут хрестяться, що вони "Еспресо" не дивляться. ;)
Я раніше 112 часто дивівся, потім все менше - видно, що політика каналу, з об'єктивної, стала ... ну така, як у НьюсВана.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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