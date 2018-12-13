Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:17

lapay написав: Bayern написав: Шарик на коленке написал какую-то откровенную ересь,выдуманные названия фирм,несуществующие в природе люди,и протолкнул это продажным журналистам с целью показать их не профессионализм. Шарик на коленке написал какую-то откровенную ересь,выдуманные названия фирм,несуществующие в природе люди,и протолкнул это продажным журналистам с целью показать их не профессионализм.

Так ватани ж тут хрестяться, що вони "Еспресо" не дивляться.

Я раніше 112 часто дивівся, потім все менше - видно, що політика каналу, з об'єктивної, стала ... ну така, як у НьюсВана. Так ватани ж тут хрестяться, що вони "Еспресо" не дивляться.Я раніше 112 часто дивівся, потім все менше - видно, що політика каналу, з об'єктивної, стала ... ну така, як у НьюсВана.

на одной стороне

Объективно сейчас ни один канал не дает инфу, перед выборами инфополе активно зачищают. За счет того, что на 112 и Ньюсване большинсво эфиров прямые - там, в основном с подачи гостей, которые часто критически настроенны к власти, иногда и появляются нефильтрованные новости.А так - откройте 10 самых популярных сайтов новостей - 90% информации не просто одинаковых, а даже теми же самыми словами написаны.Весь инфоэфир уже года с три фильтруется активно.Я не не понимаю, как можно не замечать очевидные вещи, что и ПАП, и Медведчук вместе, давно и плодотворно работают в паре,, разводя публику по классической системе "плохой-хороший полицейский"?Неужели это все не очевидно?