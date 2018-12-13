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Власник "112 Україна"
продав канал і вийшов із...

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  EKO написав:За счет того, что на 112 и Ньюсване большинсво эфиров прямые - там, в основном с подачи гостей, которые часто критически настроенны к власти, иногда и появляются нефильтрованные новости.

Так підбір гостей-експертів і є основною політикою канала плюс питання, які задають ведучі. І, само собою, видно електоральні вподобання власників каналів.
Особисто я полюбляю "Еспресо" саме через склад експертів і через Портникова, і МЕМ на Прямому дивлюсь, раніше мене Кисельов теж дратував своєю вимовою, потім подивився пару його інтерв'ю, сподобались питання.
Але ж не кажу, що все інше г... На кожен товар є свій купець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:33

  lapay написав:
  EKO написав:За счет того, что на 112 и Ньюсване большинсво эфиров прямые - там, в основном с подачи гостей, которые часто критически настроенны к власти, иногда и появляются нефильтрованные новости.

Так підбір гостей-експертів і є основною політикою канала плюс питання, які задають ведучі. І, само собою, видно електоральні вподобання власників каналів.
Особисто я полюбляю "Еспресо" саме через склад експертів і через Портникова, і МЕМ на Прямому дивлюсь, раніше мене Кисельов теж дратував своєю вимовою, потім подивився пару його інтерв'ю, сподобались питання.
Але ж не кажу, що все інше г... На кожен товар є свій купець.


Ну на Ньюсван и 112 это хоть для виду, но как то сбалансированно приглашают, а на Кривом и Еспресо, на их чок-шоу, приглашенных Тимошенко или Гриценко, я себе представить ну вообще не могу 8)
А вообще, пора проституцию официально разрешать. Там же точно такие же товарно-денежные отношения. А то, как то несправедливо - некоторым прямо на ТВ можно ей заниматься, а всем остальным - нет 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:45

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

отжали как и тонис у бывших. плотно нынешние готовятся к выборам, пытаясь подмять под себя все инфопространство
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:05

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  EKO написав:Ага, Матвей Г. и Мыкола сейчас там "блистают", "звезды местного разлива" :mrgreen: При том, что оба были когда то давно хорошими журналистами. С Вереснем даже однажды лично довелось общаться, еще в пору 90-х, когда он в команде с Роднянским плюсы создавали - производил впечатление умного и образованного человека.
А связались не с тем - и результат на лице, стыдно даже рядом с ними стать, пропаганда уровня киселева и скабеевой, только с другой стороны зеркала. А московский Киселев - наверное заразил своего бывшего соотечественника с такой же фамилией, тот теперь тоже вещает с "башен" :mrgreen:

Вот и оставили их на аналоговой сетке промывать мозги.
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