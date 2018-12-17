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Власник "112 Україна"
продав канал і вийшов із...

Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:54

Re: Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

  EKO написав:Я тут в сосоедней ветке пример приводил промыки. Как один и тот же человек, вещая на одну и ту же тему, но в разное время, фактически сам себя разоблачает. Забавно получилось


откровенно говоря, даже в наших реалиях, Яценюк профнепригоден для должности премьера. Гройсман - еще куда бы ни шло. Поэтому он отыграл свою роль временной затычки до выборов и формирования полноценного кабмина.
с другой стороны, в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян. такое явное пускание пыли в глаза даже даже поярче вот этих видео Яценюка.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:43

  galex написав:в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.


Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:14

  Bayern написав:
  galex написав:в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.


Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?


Вы там еще не раскопали "неопровержимые доказательства", что Порошенко тоже ездил воевать в Чечню?

Дарю идею. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:24

  Sommer написав:
  Bayern написав:
  galex написав:в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.


Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?


Вы там еще не раскопали "неопровержимые доказательства", что Порошенко тоже ездил воевать в Чечню?

Дарю идею. :mrgreen:


Порошенко ездил воевать? Бу-га-га. Наверное, хотели сказать,что ездил на Мальдивы, перепутали с Чечней :P
Яценюк тоже призывает других поймать кулю в лоб,трусоват,вряд ли был в Чечне.



А воспоминания Сашко Белого и Корчинского о Чечне сами найдете,лень терять время на вас. Кстати ищите нового работодателя,по весне без работы,сочувствую. :roll:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:12

  Bayern написав:Порошенко ездил воевать? Бу-га-га. Наверное, хотели сказать,что ездил на Мальдивы, перепутали с Чечней :P
Яценюк тоже призывает других поймать кулю в лоб,трусоват,вряд ли был в Чечне.


О, уже вилять начал. Так был Яценюк в Чечне или не был?

Если был - когда ему Героя России дадите за убийство русских?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:20

  Bayern написав:
  galex написав:в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.


Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?


история Белого и Корча общеизвестны (и о том как Корч воевал на стороне России в приднеестровье, "бок о бок" с Игорем Стрелковым, конечно неизвестной на тот момент личнлостью, и о том, как в 2005 Корч в Селигере читал лекции юным путинятам и никто его арестовывать не спешил)

что не отменяет сомнений в адекватности того, кто верит что яценюк воевал в Чечне.
galex
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