Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із...

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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:54
EKO написав:
Я тут в сосоедней ветке пример приводил промыки. Как один и тот же человек, вещая на одну и ту же тему, но в разное время, фактически сам себя разоблачает. Забавно получилось
откровенно говоря, даже в наших реалиях, Яценюк профнепригоден для должности премьера. Гройсман - еще куда бы ни шло. Поэтому он отыграл свою роль временной затычки до выборов и формирования полноценного кабмина.
с другой стороны, в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян. такое явное пускание пыли в глаза даже даже поярче вот этих видео Яценюка.
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galex
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:43
galex написав:
в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.
Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?
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Bayern
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:14
Bayern написав: galex написав:
в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.
Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?
Вы там еще не раскопали "неопровержимые доказательства", что Порошенко тоже ездил воевать в Чечню?
Дарю идею.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:24
Sommer написав: Bayern написав: galex написав:
в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.
Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?
Вы там еще не раскопали "неопровержимые доказательства", что Порошенко тоже ездил воевать в Чечню?
Дарю идею.
Порошенко ездил воевать? Бу-га-га. Наверное, хотели сказать,что ездил на Мальдивы, перепутали с Чечней
Яценюк тоже призывает других поймать кулю в лоб,трусоват,вряд ли был в Чечне.
А воспоминания Сашко Белого и Корчинского о Чечне сами найдете,лень терять время на вас. Кстати ищите нового работодателя,по весне без работы,сочувствую.
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Bayern
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:12
Bayern написав:
Порошенко ездил воевать? Бу-га-га. Наверное, хотели сказать,что ездил на Мальдивы, перепутали с Чечней
Яценюк тоже призывает других поймать кулю в лоб,трусоват,вряд ли был в Чечне.
О, уже вилять начал. Так был Яценюк в Чечне или не был?
Если был - когда ему Героя России дадите за убийство русских?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:20
Bayern написав: galex написав:
в РФ допиарились до такой степени что он оказывается воевал в Чечне против россиян.
Много ребят тогда ездило туда Сашко Белый,Корчинский, почему вы уверены,что Яценюк меньший патриот,чем они?
история Белого и Корча общеизвестны (и о том как Корч воевал на стороне России в приднеестровье, "бок о бок" с Игорем Стрелковым, конечно неизвестной на тот момент личнлостью, и о том, как в 2005 Корч в Селигере читал лекции юным путинятам и никто его арестовывать не спешил)
что не отменяет сомнений в адекватности того, кто верит что яценюк воевал в Чечне.
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galex
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