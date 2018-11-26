Фонд контролює український бюджет і Податковий кодекс перед виділенням траншу.
Дивися повний текст МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової програми співпраці.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:03
МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової програми співпраці.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:03
Вобщем, рассматривает возможность невозможной возможности. Может, оно и к лучшему, хватит набираться кредитов и грабить, внуки проклянут этих ворюг у власти. Или они думают, не выгонят их из Лондона? Разберутся, все конфискуют и под белы рученьки. Им тоже денюжки нужны и они живут по принципу грабь награбленное. Хоть так. У нас грабят народ. Нищий.
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