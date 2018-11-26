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МВФ розглядає можливість
підписання з Україною нової...

МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:03

МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд контролює український бюджет і Податковий кодекс перед виділенням траншу.

Дивися повний текст МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової програми співпраці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:10

Учитывая как накачивают денежную базу и щедро засыпают пенсионеров к выборам - неособо он контролирует. Либо это все хотелки укр.власти, и никакого транша до выборов не будет.
Moneta
 
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