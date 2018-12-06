Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Слоновьи нормы плюс долг задним числом? Почему я должен платить за то, что кто-то его-то принял, еще и задним числом. Во-первых, закон обратной силы не имеет, во-вторых, пусть платит тот, кто принял ошибочное решение о нормах, а не народ. Это беспредел!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:06
По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
|