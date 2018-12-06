Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Слоновьи нормы плюс долг задним числом? Почему я должен платить за то, что кто-то его-то принял, еще и задним числом. Во-первых, закон обратной силы не имеет, во-вторых, пусть платит тот, кто принял ошибочное решение о нормах, а не народ. Это беспредел!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:06
По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52
Цитата із рішення апеляційного суду: "Враховуючи зазначене та з метою забезпечення принципу соціальної справедливості, дотримання балансу приватних та публічних інтересів, а також керуючись частиною другою статті 265 КАС України, колегія суддів доходить до висновку, що Постанова № 203 та пункт 1 переліку, затвердженого Постановою № 204, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Про які нарахування взагалі може ідти річ. Дайте правове посилання, що Газзбути можуть проводити такі нарахування, на підставі чого. Цеїх проблеми, що вони не оскаржили прийняття постанов вчасно.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21
Дублирую удаленное сообщение: Очередное пидкращення. Начинаю скучать за Яныком.
|